20 auto’s in beslag genomen bij controle tegen criminaliteit

Bij een grote overheidscontrole tegen zware criminaliteit in Rotterdam-Zuid zijn vrijdag twintig auto’s in beslag genomen, twee mensen aangehouden en is ruim 22.500 euro aan schulden geïnd. Een van de verdachten werd opgepakt omdat die een grote hoeveelheid drugs op zak had.

Het doel van dergelijke overheidscontroles is het afpakken van crimineel vermogen en het in beslag nemen van voertuigen en wapens. De politie schreef vijftien bekeuringen uit. Ook werden zwaar illegaal vuurwerk en een mes in beslag genomen.

De politie voerde de actie bij de Slinge in de wijk Charlois uit in samenwerking met de gemeente, het Openbaar Ministerie, verkeersdienst RDW en de Belastingdienst.