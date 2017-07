20.000 varkens slachtoffer van brand Erichem

In een varkensstal bij het Gelderse Erichem (Gelderland) zijn donderdag 20.000 varkens omgekomen door een brand in de stal waar ze werden gehouden. Het gaat waarschijnlijk om alle varkens. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld.

De brand is inmiddels ingesloten en wordt afgeblust, aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio. Er is nog steeds veel rook. Of er asbest is vrijgekomen, is nog niet duidelijk. Er zijn metingen verricht.

Omwoners werden met een NL Alert gewaarschuwd uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Gasten van de naastgelegen camping Vergarde kregen het advies in hun caravan of camper te blijven of naar het hoofdgebouw te gaan. „Een tent voldoet niet”, zegt de veiligheidsregio. Ook kunnen mensen beter geen vrijgekomen deeltjes oprapen.

Op het moment dat de brand uitbrak waren er geen mensen in de stal.