20.000 kippen omgekomen door brand Barneveld

Door een brand in een schuur in Barneveld zijn zondagochtend vroeg 20.000 kippen omgekomen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tweede schuur. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Afgelopen dinsdag kwamen in Heusden (Noord-Brabant) ongeveer 4000 biggen om door een stalbrand. De Dierenbescherming, die al jaren ijvert voor maatregelen ter bestrijding van stalbranden, stelt dat dit soort branden het gevolg zijn van een kostprijs gedreven vee-industrie. In 2014 en dit voorjaar zijn in samenspraak met LTO, Brandweer Nederland, het Verbond van Verzekeraars en de Rijksoverheid twee actieplannen opgesteld ter beteugeling van stalbranden.

Zo zijn er aanvullende bouwvoorschriften van kracht geworden. Die moeten onder meer helpen om de kans op kortsluiting - een van de meest voorkomende oorzaken van stalbranden - te voorkomen.