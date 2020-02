2 volwassenen en 4 kinderen gewond door ongeluk Rotterdam

Bij een eenzijdig auto-ongeluk op de Posthumalaan in Rotterdam zijn zes personen gewond geraakt. De gewonden, twee volwassenen en vier kinderen, zijn ter plaatse behandeld door ambulancemedewerkers. De kinderen, van wie er drie volgens de politie ernstig aan toe zijn, zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder was volgens de politiewoordvoerder rond 23.10 uur maandag vanuit de richting van de Erasmusbrug tegen een betonnen pijler op de middenberm gebotst en had de auto daardoor gelanceerd. De auto was op de Posthumalaan over de kop geslagen.