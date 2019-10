2 van de 4 afgeschakelde ovens AEB werken weer

Twee van de vier afgeschakelde verbrandingslijnen van het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) zijn sinds dinsdag weer in bedrijf. Dat is eerder dan voorzien, meldt verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma aan de gemeenteraad. Van de zes ovens zijn er nu vier weer in werking, de overige twee volgen waarschijnlijk voor het eind van het jaar.

De warmtevoorziening is daarmee op tijd hersteld voor het invallen van de winter. Daardoor hoeft er geen gebruik te worden gemaakt van dieselgeneratoren, die golden als noodscenario.

Het spoeddebat over de kwestie rond AEB, dat woensdag zou worden gehouden in de Amsterdamse gemeenteraad, is verschoven naar donderdagavond. Dan zal ook worden gesproken over een extra krediet van 45 miljoen euro, dat het stadsbestuur aan AEB wil verstrekken. De injectie komt bovenop de 35 miljoen die de raad al eerder beschikbaar stelde.

AEB kampt al een tijd met technische problemen en miljoenentekorten. Ook zou er een interne machtsstrijd gaande zijn. Om veiligheidsredenen werden in juli vier van de zes verbrandingsovens stilgelegd, wat leidde tot problemen met de verwerking van afval uit Amsterdam, de rest van Nederland en zelfs het buitenland. Een plan om aan te sluiten bij het publieke nutsbedrijf HVC mislukte onlangs. De bedoeling is nu dat het bedrijf wordt verkocht, als geheel of in delen.