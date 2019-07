2 miljoen euro gevonden bij woninginvallen

De politie heeft maandag 2 miljoen euro cashgeld gevonden bij invallen in Den Haag en Leidschendam. Agenten deden invallen in vijf huizen, zo verklaart de politie woensdag. Een 41-jarige man en een 59-jarige vrouw zijn opgepakt op verdenking van witwassen.

De invallen waren onderdeel van een rechercheonderzoek onder de naam Abeka. In maart werden daarom al meer dan dertig huizen doorzocht, vooral in de Haagse wijk Ypenburg. In een woning werd 6 miljoen euro cash aangetroffen. Ook nam de politie vuurwapens, verdovende middelen, luxe spullen en dure voertuigen in beslag. Achttien verdachten werden opgepakt.

De twee verdachten, afkomstig uit Den Haag en Leidschendam, worden donderdag voorgeleid. Zij zitten allebei in volledige beperkingen, wat betekent dat de verdachten alleen contact mogen hebben met hun advocaat.