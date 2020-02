2 jaar cel voor man die inreed op publiek autocross Leende

De man die in september vorig jaar opzettelijk op publiek bij de autocross in Leende inreed, is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank vindt hem schuldig aan poging tot doodslag.

De 21-jarige Ponserello M. is verminderd toerekeningsvatbaar. De rechter besloot hem gezien zijn persoonlijkheid volgens het jeugdstrafrecht te veroordelen. Hij moet zich laten behandelen voor zijn psychische problemen. Ook is hij vijf jaar zijn rijbewijs kwijt.

M. deed in september mee aan de Kempen Cross. De organisatie besloot toen de laatste ronde af te lassen. M. eiste zijn inschrijfgeld terug, maar de organisatie gaf hier niet aan toe. M. reed vervolgens met 60 kilometer per uur het publiek in. Vijf mensen raakten gewond.