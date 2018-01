2 jaar cel na dodelijk ongeluk door epilepsie

Een 52-jarige vrouw uit Rockanje moet twee jaar onvoorwaardelijk de cel in omdat ze na een epileptische aanval in 2014 met haar auto twee Polen doodreed in Hellevoetsluis.

Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag bepaald. De straf is veel zwaarder dan de zes maanden cel die was geëist. Ook wordt haar rijbewijs vijf jaar ingetrokken.

De rechter rekende het de vrouw zwaar aan dat ze gelogen had over haar aandoening en twee eerdere ongelukken waarbij haar epilepsie een rol speelde verzwegen had. „De verdachte kende haar beperkingen, maar negeerde die met minachting voor de veiligheid van anderen.”

Een paar dagen na het dodelijk ongeluk werd ze weer achter het stuur van een auto aangetroffen terwijl haar rijbewijs was ingenomen. Ook de waarschuwing van haar omgeving niet meer in de auto te stappen negeerde de vrouw stelselmatig.