2 jaar cel en tbs geëist voor gijzeling Arnhem

Tegen een 58-jarige man uit Arnhem is een gevangenisstraf van twee jaar en tbs met dwangverpleging geëist omdat hij vorig jaar vier mensen in een wijkcentrum in de stad had gegijzeld. De man zou verminderd toerekeningsvatbaar zijn, maar hij heeft tot nu toe geweigerd mee te werken aan onderzoeken naar zijn gesteldheid.

De verdachte stapte op 3 mei vorig jaar ’s middags een wijkcentrum in de buurt Klarendal in Arnhem binnen. Hij zei dat hij een vuurwapen, een bomvest en messen bij zich had. Na drie uur gaf hij zich in zijn onderbroek over. Hij was een bekende van de politie. De bom en wapens van de man bleken achteraf nep.