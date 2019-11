2 aanhoudingen in moordzaak advocaat Wiersum

De politie heeft twee nieuwe aanhoudingen gedaan in de zaak rond de moord op advocaat Derk Wiersum. Het gaat om twee mannen. Zij zijn verhoord en inmiddels weer vrijgelaten, meldt de politie. Ze worden ondanks hun vrijlating nog steeds als verdachte beschouwd.

De mannen zouden de helers zijn van auto’s die werden gebruikt bij de moord op de advocaat. Vorige week toonde Opsporing Verzocht beelden van drie gestolen voertuigen die door de daders zijn gebruikt om Wiersum te observeren.

De twee verdachten konden worden opgepakt door de 37 tips die na de uitzending van Opsporing Verzocht binnenkwamen bij de politie. Ook heeft de politie nu een beter beeld van de gebruikers van de drie voertuigen.

Op 1 oktober werd een eerste verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Wiersum. Deze man zit nog vast.

Wiersum werd in de vroege ochtend van 18 september bij zijn huis aan de Imstenrade in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het zeer omvangrijke onderzoek-Marengo naar een reeks liquidaties in de onderwereld. In Marengo geldt de voortvluchtige Ridouan Taghi als hoofdverdachte.