2,5 miljoen kippen dood om fipronil-schandaal

Bij tientallen pluimveehouders zijn tot dusver in totaal 2,5 miljoen kippen geruimd vanwege het schandaal met door fipronil besmette eieren. Dat meldt EenVandaag op basis van cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders Hennie de Haan zegt tegen het programma dat de dieren nu vaak moeten worden geruimd omdat er geen andere oplossing is. Veel pluimveehouders zouden de hoop hebben gehad dat door de kippen op een dieet te zetten, de verboden stof zou worden afgebroken. In de praktijk valt dat echter tegen en blijken de gehaltes fipronil soms zelfs nog hoger dan voorheen, omdat de kippen de stof via de eieren afbreken.

Ook het volledig fipronil-vrij maken van volle stallen zou lastiger zijn dan gedacht. De NVWA heeft de inzet van 3 procent waterstof inmiddels verboden, omdat dat ademhalingsproblemen bij kippen zou kunnen veroorzaken.

Tientallen pluimveehouders zouden inmiddels al hebben besloten tot ruiming. De Haan houdt er rekening mee dat dat aantal verder oploopt.

Inmiddels zijn 97 van de 747 aanvankelijk geblokkeerde stallen schoon verklaard en volledig vrijgegeven.