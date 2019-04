2,5 miljoen bijna terug na blunder Den Haag

De gemeente Den Haag heeft woensdag bijna al het geld terug van de 2,5 miljoen euro die ten onrechte werd uitgekeerd aan uitkeringen. Een bedrag van ruim 53.000 euro moet nog worden teruggestort, meldt burgemeester Pauline Krikke in een brief aan de gemeenteraad.

Donderdag stortte de gemeente bij 69 mensen die werken met behoud van uitkering, een te hoog bedrag aan zogeheten ‘premie proefplaatsing’. Het hoogste bedrag dat onterecht werd uitgekeerd was 108.117 euro en het laagste bedrag 7419 euro.

Onderzocht wordt nog wat er precies is misgegaan, maar de gemeente vermoedde eerder dat de bedragen niet juist in het informatiesysteem zijn ingelezen doordat er een punt stond waar volgens de Nederlandse schrijfwijze een komma had moeten staan.

In 2013 gebeurde iets soortgelijks in Amsterdam. Daar kregen ruim 9000 minima door een fout van de Amsterdamse belastingdienst bij het overmaken van de woonkostenbijdrage duizenden euro’s meer op hun rekening gestort dan de bedoeling was. Er werd in de hoofdstad 188 miljoen euro uitgekeerd, in plaats van 1,88 miljoen. Ook deze mensen moesten het te veel betaalde geld teruggeven.