2,5 jaar gevangenisstraf voor witwassen bijna 1,4 miljoen euro

Een 48-jarige man uit China, die in december op Schiphol werd gearresteerd met bijna 1,4 miljoen euro in zijn koffers, is maandag door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor witwassen.

In zijn koffers zaten 26.000 biljetten van 50 euro en 800 biljetten van 100 euro, in totaal 1.380.000 euro. De man, die vanuit Italië op weg was naar China, zei bij de gate dat hij niet meer dan 8000 euro bij zich had. Hij verklaarde volgens de rechtbank dat dit gedeeltelijk zwart geld was. Later beweerde de kledinghandelaar dat hij het geld had gekregen van verschillende personen om in China fabrikanten mee te betalen.

Volgens de rechtbank is algemeen bekend dat via Schiphol grote contante geldbedragen afkomstig van misdrijven worden in- of uitgevoerd. Uit afgeluisterde telefoongesprekken die de man in de gevangenis voerde met zijn zoon, bleek volgens de rechtbank ook dat ze mensen zochten die wilden verklaren dat het hun geld was. De rechtbank concludeert daaruit dat het niet anders kan dan dat het geld van een misdrijf afkomstig is en dat de man dit wist.

De officier van justitie had vier jaar gevangenisstraf geëist. De straf valt lager uit, omdat de rechtbank naar eigen zeggen bij de strafmaat aansluiting zocht bij straffen die in vergelijkbare gevallen zijn opgelegd. Al het geld is door de rechtbank verbeurd verklaard.