2,5 jaar cel voor dodelijk ongeval Duinrell

De 29-jarige Slowaak Anton M. is woensdag veroordeeld tot 2,5 jaar cel en een rijontzegging van vier jaar voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op het terrein van attractiepark Duinrell. Door het ongeluk in februari van dit jaar kwamen twee landgenoten om het leven.

M. had drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. Hij kon zich weinig tot niets meer van het ongeluk herinneren, vertelde hij eerder, ook niet of hij achter het stuur had gezeten. Volgens de rechter is daar echter wel voldoende bewijs voor, onder meer op basis van een getuige die vlak voor het ongeluk uit de auto was gestapt. De andere twee inzittenden verdronken nadat de auto vanaf een talud in het water terechtkwam.

De Slowaken werkten en woonden op Duinrell en wilden volgens de getuige gaan stappen in Den Haag. Daarom stapten ze samen ’s nachts in de auto.

De uitspraak van de rechtbank is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

M. was niet aanwezig bij de uitspraak in de rechtbank in Den Haag.