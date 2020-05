2,5 jaar cel geëist voor doorrijden na fataal ongeval Vlissingen

Tegen de 38-jarige Lukasz L. is een celstraf van 30 maanden geëist voor een dodelijk ongeval dat hij op nieuwjaarsdag 2019 zou hebben veroorzaakt in Vlissingen. Ook zou hij vijf jaar geen auto mogen rijden. Bij het ongeluk kwam een 24-jarige fietser om het leven.

De Poolse L. zou veel te hard hebben gereden, 90 km/uur waar 30 toegestaan was. Na het ongeluk zou hij zijn doorgereden, waarna hij even verderop uit de bocht vloog toen hij een politieauto wilde ontwijken. Daarbij werd hij uit de auto geslingerd en raakte gewond.

L. ontkent dat hij het dodelijk ongeval heeft veroorzaakt. Bij het volgende ongeluk zou iemand anders hebben gereden, maar wie, dat weet hij niet meer. Van het hele ongeluk weet hij niet veel meer, vertelde hij de rechtbank in Middelburg woensdag tijdens de behandeling van de zaak. Maar wat hij wel nog weet, is dat hij niets te maken heeft met een dodelijk ongeval.

De officier van justitie noemt het verhaal erg ongeloofwaardig. Bij het ongeluk met de fietser is glas gevonden dat overeenkomt met het glas van de auto van L. Ook zijn er geen aanwijzingen dat er iemand anders met hem in de auto zat.

De vader en moeder van het slachtoffer lazen een emotionele verklaring voor in de rechtbank. De vader riep L. op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden. „Als je een man bent doe je dat.” Maar L. bleef erbij, hij heeft niets met de dodelijke aanrijding te maken.

L. woonde ten tijde van het ongeluk nog niet zo lang in Nederland. Daarvoor woonde en werkte hij in Groot-Brittannië, waar zijn gezin nog altijd verblijft. In Polen is hij al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. Tijdens de fatale oud en nieuw had hij naar eigen zeggen drie biertjes gedronken, maar de officier heeft daar ook zijn twijfels bij.