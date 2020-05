2,4 miljoen euro gevonden in woning Amsterdam

In een huis aan de Eef Kamerbeekstraat op het Zeeburgereiland in Amsterdam is 2,4 miljoen euro cashgeld gevonden. Ook werd een geldtelmachine aangetroffen. Vlak daarvoor werd een 29-jarige Amsterdammer opgepakt. De man wordt verdacht van witwassen, aldus de politie dinsdag.

Eerder startte de recherche „naar aanleiding van binnengekomen informatie” een onderzoek naar witwaspraktijken. De verdachte werd aangehouden op de IJburglaan toen hij in zijn auto zat.

De politie zegt dat het onderzoek in deze zaak „onverminderd” verder gaat.