Het is eerste paasdag kouder geweest dan afgelopen eerste kerstdag, meldt Weeronline. Het werd zondag in De Bilt maximaal 7,7 graden, tegen 9,1 graden op 25 december.

Het is de laatste jaren met Pasen vaker kouder dan met Kerstmis. Dat ligt vooral aan de kerst, die geregeld aan de warme kant is.

Het record van de koudste paaszondag, sinds in 1901 met de metingen begonnen is, dateert van 29 maart 1964. Toen werd het in De Bilt 3,9 graden.