19-jarige zonder rijbewijs voor 4e keer gepakt

De politie in Zoetermeer heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een man staande gehouden die zonder rijbewijs een auto bestuurde. Dat was al zijn vierde keer. Niet veel later hield de politie nog een jongeman aan die voor de tweede keer in korte tijd zonder rijbewijs achter het stuur zat.

In het eerste geval ging het om een 19-jarige man uit Abcoude. De ander is een 18-jarige man uit Zoetermeer. Hij zat in een onverzekerde auto en rende weg toen de politie hem staande wilde houden, maar besloot toch terug te komen. Beiden moesten het voertuig inleveren en mochten lopend hun weg vervolgen.