18 maanden cel voor leider Hoeve Jedidja

Aaldert van E., voormalig leider van het evangelische zorgcentrum Hoeve Jedidja in Meerkerk, is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk.

De rechtbank in Rotterdam acht de 77-jarige man schuldig aan jarenlange ontucht met een patiënte, die in 2016 is overleden.

Volgens de rechter heeft Van E. misbruik gemaakt van een „kwetsbare vrouw voor zijn eigen seksuele genot.” De leider van het inmiddels gesloten zorgcentrum herhaalde tijdens het voorlezen van het vonnis meerdere keren dat hij onschuldig is. De twee stuurden elkaar expliciete seksuele berichten. Van E. deed die twee weken geleden af als grapjes en codetaal.