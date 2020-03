18-jarigen melden zich bij politie na steekpartij in Breda

Twee 18-jarige mannen uit Breda hebben zich bij de politie gemeld omdat zij mogelijk betrokken zijn bij een steekincident vorig jaar. Eind december raakte een 32-jarige man zwaargewond toen hij werd neergestoken op de Haagdijk in Breda. Het slachtoffer bleef achter met drie steekwonden, twee klaplongen en een gebroken oogkas.

Het tweetal meldde zich nadat het opsporingsprogramma Bureau Brabant van de regionale omroep Omroep Brabant maandagavond aandacht had besteed aan de steekpartij. De twee hadden zichzelf herkend op beelden. De politie onderzoekt wat zij precies met de zaak te maken hebben.

Het slachtoffer was met een vriend uit geweest in Breda toen zij op de Haagdijk ruzie kregen met een groepje mannen en vrouwen. Dat mondde uit in een vechtpartij, waarbij dus ook werd gestoken.