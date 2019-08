18-jarige zwaargewond door val balkon Mallorca

Een 18-jarige Nederlandse toerist is zwaargewond geraakt toen hij op Mallorca van vijf hoog naar beneden viel. De politie onderzoekt hoe dat kon gebeuren. Het ongeluk gebeurde op de vroege zondagochtend in een hotel in s’Arenal. De jongen viel van het balkon nadat hij een avondje met zijn vrienden had gefeest.

Uit het eerste onderzoek is gebleken dat de jongen alleen op zijn kamer was, aldus de krant Diario de Mallorca. Hij was er slecht aan toe na zijn val, die nog wel enigszins werd gebroken door een plastic afvalcontainer.