18-jarige verdacht van poging moord op moeder

Een steekpartij op 18 september in Nijmegen, waarbij een vrouw zeer ernstig gewond raakte, lijkt een poging tot moord door een 18-jarige jongen op zijn moeder. Zo luidde de beschuldiging dinsdag tijdens een eerste zitting tegen de jonge Nijmegenaar voor de rechtbank in Arnhem.

Onder invloed van alcohol takelde de jongen zijn moeder vreselijk toe. Dat gebeurde in de woning van de moeder in de wijk Hatert. Zij brak onder meer haar hoofd en twee onderarmen en had doorsnijdingen van spieren en bloedvaten. De vrouw is uit het ziekenhuis, maar het is onzeker of zij ooit herstelt.

Gedragsdeskundigen spreken van een zeer complexe problematiek, waarnaar meer onderzoek nodig is voor een goed advies aan de rechtbank. De kans op herhaling is volgens de reclassering groot.

De jongeman zegt zich weinig te herinneren. Hij wilde graag vrijgelaten worden om naar zijn vader en zijn hond terug te kunnen gaan, maar de rechtbank bepaalde dat hij vast blijft zitten.