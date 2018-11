18-jarige man overleden door politiekogel

De 18-jarige man die begin oktober in Delft bij een coffeeshop in de Breestraat werd neergeschoten en later in het ziekenhuis stierf, is overleden door een politiekogel. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksrecherche. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie in Den Haag is overgedragen aan het OM in Noord-Holland. Dat komt omdat de vader van de overleden man ook een politieagent is.

Agenten hadden op de vluchtende man geschoten toen ze hem samen met een andere verdachte wilden aanhouden, omdat hij met een „op een vuurwapen gelijkend voorwerp” voor een coffeeshop zou hebben gestaan. Later werd in Zoetermeer een 18-jarige man gewond voor het ziekenhuis gelegd. Het gaat - naar nu blijkt - om dezelfde man.

Voor de poging tot schieten op de coffeeshop zitten momenteel nog twee mannen vast. Het gaat om een 17-jarige jongen die samen met de overleden man op de vlucht was geslagen, en een 21-jarige man. Hij wordt ervan verdacht de bestuurder te zijn geweest van de vluchtauto die bij het incident betrokken was.

De afgelopen tijd zijn in Delft meerdere coffeeshops onder vuur genomen. De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft afgelopen maand per direct twee coffeeshops in de binnenstad laten sluiten.