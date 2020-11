18-jarige Fransman aangehouden voor mishandeling hotelgasten

Een 18-jarige Fransman is zondagavond aangehouden omdat hij meerdere gasten in een hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel zou hebben mishandeld en bedreigd. Twee hotelgasten raakten gewond en moesten in het ziekenhuis worden behandeld.

Rond 21.30 uur kreeg de politie een melding dat er een hotelgast door het lint ging en dat hij andere gasten bedreigde. In het hotel aan de Parallelweg-Zuid liep de man volgens getuigen schreeuwend door de gangen en trapte hij meerdere deuren in. Hotelgasten moesten de man in bedwang houden totdat de politie hem kon aanhouden.

De 18-jarige Fransman huurde een kamer met een 31-jarige landgenoot, die ook werd aangehouden. In de kamer werd een kleine hoeveelheid geld en drugs gevonden. De politie doet verder onderzoek naar de bedreiging en mishandeling.