18 jaar voor vermoorden buurman met honkbalknuppel

Een 39-jarige man uit Almere is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar voor het vermoorden van zijn buurman. De opgelegde celstraf is gelijk aan de strafeis van de officier van justitie.

Het tweetal had al jaren ruzie. In mei vorig jaar liep het zo uit de hand dat Gerswin V. het slachtoffer achtervolgde met een honkbalknuppel. Daarmee sloeg hij hem meerdere keren op zijn hoofd. Het slachtoffer overleed twee dagen later.

Volgens de rechtbank is sprake van voorbedachte raad. Op een filmpje op de telefoon van V. is te horen hoe de mannen elkaar uitdagen. De verdachte is daarna zó boos dat hij een honkbalknuppel uit de schuur pakt en in zijn woning legt. Als hij de volgende dag de buurman weg hoort gaan op zijn scooter, pakt hij de honkbalknuppel en rijdt hij achter hem aan. Vlak na de moord appte hij naar zijn vriendin: „Klaar met hem”. De rechtbank leidt uit dit alles af dat V. een vooropgezet plan had om het slachtoffer te vermoorden.

De rechtbank oordeelt dat de verdachte „het slachtoffer op meedogenloze wijze heeft doodgeknuppeld”. Dat deed hij op klaarlichte dag, midden op straat, voor een winkel. V. weigerde mee te werken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum.