18 jaar geëist voor moord op Raja Draaisma

Tegen de 38-jarige Zaandammer Ferry de G. is in hoger beroep achttien jaar cel geëist voor moord op zijn ex-vriendin Raja Draaisma (35). Die eis is hoger dan de twaalf jaar cel die De G. door de rechtbank kreeg opgelegd en ook hoger dan de zestien jaar cel die het Openbaar Ministerie in eerste aanleg eiste.

Draaisma kwam in 2015 door schoten om het leven bij haar woning in Hoofddorp. De G. meldde zich bij de politie met het verhaal dat zij hem had willen neerschieten en tijdens een worsteling zelf dodelijk was geraakt. Volgens het OM houdt dat verweer geen stand, onder meer omdat ze drie keer van dichtbij is geraakt, ook in het achterhoofd.

De forse eis voor het gerechtshof in Amsterdam is een gevolg van het feit dat De G. zich op geen enkele manier heeft ingeleefd in het verdriet van de nabestaanden. De straf die de rechtbank in Haarlem eerder oplegde doet volgens het OM onvoldoende recht aan de ernst van het feit.