18 jaar en tbs geëist voor moord op Utrechtse studente

In hoger beroep is achttien jaar cel en tbs geëist tegen de 33-jarige Zamir M. uit Nieuwegein voor de moord op zijn 24-jarige ex-vriendin Laura Korsman. De studente verpleegkunde werd in juli 2018 doodgestoken gevonden in haar studentenhuis.

De studente had kort daarvoor de relatie met M. beëindigd en die zou haar sindsdien niet aflatend hebben gestalkt. „Verdachte is waar Laura is, zo blijkt uit de mastgegevens van zijn telefoon”, zei de advocaat-generaal voor het gerechtshof in Arnhem. Ondanks waarschuwingen en een straatverbod bleef M. de studente stalken.

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat M. doelbewust op de fatale dag bij de woning wachtte tot Korsman alleen was en vervolgens gewapend met een mes en een plastic handschoen naar binnen is gegaan. De vrouw werd een groot aantal keren gestoken en niets wijst er volgens het OM op dat dat niet met voorbedachten rade is gebeurd.

Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum blijkt dat M. verminderd toerekeningsvatbaar is en een persoonlijkheidsstoornis heeft. Hij heeft geen verantwoordelijkheid genomen en zegt dat Korsman zichzelf de fatale verwondingen heeft toegebracht.

M. werd vorig jaar door de rechtbank in Utrecht tot vijftien jaar cel en tbs veroordeeld, nadat het OM eveneens achttien jaar had geëist.