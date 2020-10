18 jaar celstraf na fatale steekpartij Turkse uitvaart

Een 50-jarige man die ruim een jaar geleden in Den Haag voorafgaand aan een uitvaart een familielid (44) doodstak en een tweede familielid (36) met een messteek in de nek verwondde, moet daarvoor achttien jaar naar de gevangenis. Dit heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald. Het Openbaar Ministerie had in september ook achttien jaar celstraf geëist.

Volgens de rechtbank heeft Hagenaar Vedat A. zich op 17 september vorig jaar schuldig gemaakt aan doodslag en poging tot moord. Het fatale steekincident gebeurde voorafgaand aan de rituele lijkwassing van zijn overleden schoonvader bij de Turks-Islamitische Culturele Stichting. Het gaf een dramatische wending aan een al langer lopende familieruzie, waarin A. naar eigen zeggen tot het uiterste was getergd en gekrenkt.

In de woning van zijn overleden schoonvader kreeg A. het de avond voor het steekincident al aan de stok met het 36-jarige slachtoffer. Volgens A. werd hij daar publiekelijk voor schut gezet en de ochtend erna in het bijzijn van een ander nog een keer telefonisch uitgescholden.

Toen hij kort daarna bij het gebouw van de stichting arriveerde en het familielid zag zitten met wie hij woorden had gehad, escaleerde de zaak. Op camerabeelden was vorige maand te zien dat A. rechtstreeks naar hem toeliep en in de schermutseling die volgde binnen enkele seconden tweemaal een stekende beweging maakte. Een daarvan werd het 44-jarige familielid fataal. Hij zat naast de man met wie A. ruzie had, viel toen hij tussenbeide kwam en werd in zijn hart gestoken toen hij probeerde op te staan.

De rechtbank sprak van „gruwelijk en redeloos geweld, zonder enige aanvaardbare of zelfs maar begrijpelijke aanleiding”, gepleegd door een man „die nauwelijks verantwoordelijkheid voor zijn daden heeft willen nemen”. Het overleden slachtoffer was echtgenoot en vader van drie kinderen en stond buiten de ruzie. Het 36-jarige slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond. De rechtbank noemde het „niet aan verdachte te danken” dat de man het er levend van af heeft gebracht.

Deskundigen hebben A. volledig toerekeningsvatbaar genoemd. Wel is hij volgens hen slecht geïntegreerd, heeft hij vanuit zijn Turkse achtergrond zeer starre opvattingen en is hij snel beledigd.