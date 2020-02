18 jaar cel voor poging tot moord en doodslag in Lelystad

Een man van 29 jaar uit Lelystad is in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel voor poging tot moord op zijn zus. Ook had hij geprobeerd haar vriend te doden. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden baseerde zich bij de uitspraak grotendeels op beelden van camera’s die het geweld hadden vastgelegd.

De zaak is behandeld in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp. Het gaat volgens het hof om „een zeer gewelddadig incident dat op klaarlichte dag op de openbare weg in Lelystad heeft plaatsgevonden”. De dader wachtte de twee slachtoffers in februari 2017 op bij het station en schoot eerst op de vriend. Dat schot miste. Toen hij het wapen daarna richtte op zijn zus, sprong die in paniek in een nabijgelegen water. De man is zijn zus achterna gesprongen en heeft haar vervolgens minutenlang onder water gehouden. Zij overleefde dat ternauwernood.

Het motief van de dader is niet bekend. De straf is gelijk aan de straf die de rechtbank de man eerder had opgelegd.