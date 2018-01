18 jaar cel voor moord op zakenman Koen Everink

Voormalig tenniscoach Mark de J. is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van achttien jaar voor de moord op zakenman Koen Everink. Dat is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Hij was door tientallen messteken om het leven gebracht. Dat gebeurde terwijl zijn dochtertje boven lag te slapen. Zij was degene die ’s ochtends haar vader vond.

De rechtbank rekent dat de voormalig coach van tennisser Robin Haase zwaar aan. Evenals het feit dat hij nooit openheid van zaken heeft willen geven. Dat De J. altijd is blijven ontkennen dat hij iets te maken heeft met de dood van zijn vriend en gokmaatje, werkt volgens de rechtbank strafverzwarend. De gokverslaafde De J. had een gokschuld van 80.000 euro bij Everink. Er waren afspraken gemaakt tot terugbetalen, maar dat was nog niet helemaal van de grond gekomen.

De J. was tijdens het hele proces nagenoeg alle zittingen aanwezig in de rechtbank in Utrecht, maar tijdens de uitspraak niet. Volgens zijn advocaat Bob Kaarls viel het hem te zwaar. Kaarls liet direct na afloop van het vonnis weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

De 30-jarige De J. heeft altijd ontkend iets met de gewelddadige dood van de miljonair te maken te hebben. Nadat hij de woning van Everink had verlaten, is hij naar eigen zeggen ontvoerd door een groep mannen. Een aantal van hen is toen de villa van Everink binnengegaan en zou hem hebben vermoord.

De rechtbank noemt dat geen geloofwaardig en aannemelijk verhaal. „Naast Koen Everink lag een bebloed mes met DNA-sporen van hem en de verdachte. De verdachte was op 3 maart bij het slachtoffer op bezoek. In zijn auto is een bloedspoor van Everink aangetroffen. Voorafgaand aan de avond zocht hij op zijn iPad naar mogelijkheden om iemand uit te schakelen en te doden. Dit alles maakt dat hij een vooropgezet plan had om Koen Everink van het leven te beroven”, staat in het vonnis.

Ook het feit dat De J. zijn verklaringen op meerdere moment heeft aangepast of aangevuld, doet afbreuk aan zijn geloofwaardigheid, aldus de rechtbank.

De vader van Koen Everink liet na afloop weten geen reactie op de uitspraak te kunnen en willen geven. „Geen enkel vonnis brengt onze zoon terug. Wij hebben levenslang. Onze kleindochter is haar papa kwijt.”