18 jaar cel voor moord op vrouwen in jaren 90

Schiedammer Albert B. is door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot achttien jaar cel voor het doden en seksueel misbruiken van twee vrouwen in Rotterdam, drie decennia geleden. De rechtbank veroordeelde de 61-jarige B. eind 2018 tot dezelfde straf. B. was daartegen in beroep gegaan.

De Schiedammer werd pas in 2017 opgepakt voor de moord op de dakloze Berendina Stijger (45) in 1990 en de prostituee Francis Garcia-Hofland (22) in 1991. Een DNA-verwantschapsonderzoek zette de politie op het spoor van de Schiedammer.

Bij beide slachtoffers is een spermaspoor van B. gevonden. Ze waren alle twee door messteken om het leven gebracht en er waren overeenkomsten in de situatie waarin zij waren gevonden. De zaken maken onderdeel uit van een grootschalig onderzoek naar onopgeloste moorden op prostituees, maar bij andere slachtoffers zijn geen sporen van B. gevonden.

B. zelf had eerder al verklaard dat hij vrijwillige seks met de vrouwen heeft gehad, maar dat hij ze niet heeft gedood. Uit onderzoek is gebleken dat B. schizofreen is en psychoses kan hebben. De rechtbank in Rotterdam ging daar in eerste aanleg echter niet in mee en achtte hem volledig toerekeningsvatbaar.