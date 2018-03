18 jaar cel voor moord op echtgenote

Een 64-jarige man uit Kerkrade is veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn echtgenote Marleen Rutten. De rechtbank in Maastricht acht bewezen dat de man, Guus J., haar op 7 in november 2015 heeft omgebracht in haar woning. De verdachte heeft altijd ontkend.

Wel heeft J. gezegd dat hij op de bewuste avond nog bij haar op bezoek is geweest. Het stel was 37 jaar getrouwd, maar lag sinds enkele maanden in scheiding. Zijn motief voor de moord zou zijn dat hij in financiële moeilijkheden zou komen als gevolg van de scheiding, aldus de rechtbank.

De rechtbank vindt dat er sprake is van voorbedachten rade, omdat J. op de dag voor haar dood via internet regelmatig heeft gezocht naar manieren om iemand heimelijk om het leven te brengen, zoals de nekklem. De vrouw werd gedood door middel van „samendrukkend geweld op de hals”. Ook zijn er DNA-sporen van J. gevonden op de kleding van het slachtoffer, die passen bij het delict.

De aanklager had ook achttien jaar cel geëist.