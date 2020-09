18 jaar cel geëist voor moord op buurman Almere

Een 38-jarige man uit Almere hoorde woensdag een celstraf van achttien jaar tegen zich eisen voor de moord op zijn buurman. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Gershwin V. mei vorig jaar zijn bovenbuurman, met wie hij al tijden ruzie had, na een achtervolging op de scooter met een hondbalknuppel meerdere keren tegen het hoofd geslagen. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De ruzie tussen de buren was de dag ervoor flink opgelaaid. V. zag de volgende ochtend het slachtoffer vertrekken op zijn scooter en besloot er - met een metalen honkbalknuppel - achteraan te gaan. Op camerabeelden en uit verklaringen van getuigen blijkt dat V. de scooter van de buurman aantikt, waardoor hij valt. Het slachtoffer rent weg, V. rent achter hem aan en slaat hem met de knuppel op zijn hoofd. Het slachtoffer valt en ook op de grond, slaat V. meerdere keren met de knuppel tegen zijn hoofd.

Dat het hier niet om een opwelling, maar een vooropgezet plan - dus moord gaat - blijkt volgens de officier van justitie onder meer uit chatberichten van V. aan zijn vriendin. Hierin zegt hij dat hij zijn buurman dood gaat slaan en dood wil maken.

„De verdachte heeft de nabestaanden een onbeschrijfelijk groot verdriet toegebracht”, zei de officier van justitie.

De rechtbank in Lelystad doet over twee weken uitspraak.