18 jaar cel en tbs voor drievoudig moordenaar Thijs H.

Thijs H. is door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op drie mensen. Dat is lager dan de 24 jaar cel en tbs die tegen de 28-jarige H. was geëist. De rechtbank weegt mee dat H. verminderd toerekeningsvatbaar is.

H. heeft bekend dat hij op 4 mei vorig jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. De slachtoffers werden onverhoeds aangevallen en met veel geweld om het leven gebracht. Een hond had ook een snijwond, waarschijnlijk probeerde hij zijn baasje te beschermen.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) concludeerden dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij de moorden pleegde, maar de rechtbank gelooft dat niet. „U heeft een grote wens om volledig ontoerekeningsvatbaar te worden verklaard. Dat doet de rechtbank twijfelen of het wel klopt”, zei de voorzitter tegen H., die tijdens het voorlezen van het vonnis bijna alleen maar naar beneden heeft gestaard.

De voorzitter kon af en toe zijn emoties niet verbergen. „De boosheid van de nabestaanden kan de rechtbank zich heel goed voorstellen. Hun geliefden zijn met vele messteken om leven gebracht. Door U”, zei de voorzitter terwijl hij naar H. keek. „U vindt het moeilijk zichzelf als moordenaar te zien. Dat bent u echter wel.”

H. had tijdens de behandeling van zijn zaak gezegd dat hij spijt heeft van zijn daden. „Dit had nooit mogen gebeuren en ik zou niets liever willen dan mijn daden ongedaan maken.” Hij vertelde dat hij via berichten in onder meer kentekens op auto’s de opdracht had gekregen te moorden, anders zou zijn familie iets ergs overkomen.

Maar de rechtbank twijfelde aan de omvang van de wanen van H. Volgens de rechtbank dikte H. symptomen aan, en kleurde hij gedragingen achteraf in om volledig ontoerekeningsvatbaar te worden verklaard. Dat inkleuren deed hij volgens de rechtbank op basis van op internet gezochte verhalen over symptomen van psychopathie, medicijn- en drugsgebruik.