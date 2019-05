18.270 nieuwe donateurs KWF Kankerbestrijding

Tijdens de tv-show Nederland staat op tegen kanker zijn 18.270 mensen donateur geworden van KWF Kanker. Presentator van de avond Frits Sissing maakte het eindresultaat bekend in het televisieprogramma Pauw.

"Ik ben heel dankbaar dat Nederland vanavond zo massaal in actie is gekomen", aldus Johan van de Gronden, directeur KWF kankerbestrijding. "Dankzij deze 18.270 nieuwe donateurs kunnen we de volgende doorbraken in kankeronderzoek mogelijk maken." Het aantal nieuwe donateurs lag hoger dan vorig jaar, toen er zo’n 16.000 bijkwamen na de tv-actie.

Tijdens de live show vanaf de Parade in Den Bosch kwamen veel bekende en onbekende Nederlanders in actie. Zij riepen televisiekijkend Nederland op om donateur te worden. Daarnaast vormden Nicolette Kluijver, Albert Verlinde en Dennis Weening samen met honderden Nederlanders een menselijk lint door het Bossche centrum. Iedere deelnemer stond voor een dierbare in het lint en via een sponsoractie haalden zij 79.254 euro op voor kankerbestrijding.

Op het podium traden Anita Meyer, Milow, Stef Bos, Glennis Grace en Davina Michelle op en stonden Frans Bauer, Kjeld Nuis en Willeke Alberti gedurende de show als levend standbeeld op het podium.