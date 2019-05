176 tips na dodelijke steekpartij Groningen

De politie in Groningen heeft tot nu toe 176 tips binnengekregen over de steekpartij afgelopen dinsdag op het Jaagpad in die stad. Bij het incident werd een 27-jarige man gedood.

Zeker 75 tips kwamen binnen nadat de politie zondag een compositietekening had verspreid van een man die in verband wordt gebracht met de steekpartij. De overige 100 tips kwamen in de eerste dagen na het incident binnen. Vanwege de hoeveelheid kan de politie nog niet zeggen of de gouden tip ertussen zit.

De man op de tekening zou tussen de 20 en 30 jaar oud zijn en tussen 1.70 en 1.80 meter lang. De politie zegt graag met hem in contact te komen. "Zijn rol is nog niet duidelijk", zegt de politie.

Het slachtoffer is om het leven gebracht tijdens een rondje joggen, zo bleek eerder deze week uit een rouwadvertentie van de familie. De Hanzehogeschool, gevestigd op de naburige Zernike Campus, adviseert medewerkers en studenten om op elkaar te letten en zo veel mogelijk samen te fietsen of te lopen in de omgeving. Als mensen iets verdachts zien, wordt hun aangeraden contact op te nemen met de politie.