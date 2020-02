1750 extra fietsparkeerplekken bij Rotterdam Centraal

Op en rond Rotterdam Centraal komen 1750 extra parkeerplekken voor fietsen. Dat maakte de gemeente Rotterdam maandag bekend. Er kunnen ook fietsen staan met een afwijkend formaat, zoals bakfietsen en tweewielers met een mand voorop. Volgens de gemeente is het aantal fietsers in Rotterdam in tien jaar met 60 procent gestegen. Bij Rotterdam Centraal zijn nu 6300 fietsparkeerplekken en dat zijn er volgens een gemeentewoordvoerder „te weinig”.

Deze maand verdwijnen vijftig plekken in de stalling onder het station. In de stalling aan de achterkant komen er vanaf mei juist zevenhonderd plekken bij. In oktober wordt naast het station een stalling geplaatst die plek gaat bieden aan 1100 fietsen. Sinds maandag staat bij het station al een tijdelijke stalling, die tot oktober plek biedt aan 500 fietsen.

Uit analyse van de gemeente Rotterdam vinden in 2040 dagelijks 188.000 verplaatsingen per fiets plaats, 50.000 meer dan met de auto.