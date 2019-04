171 uur taakstraf voor dodelijke aanvaring

Het gerechtshof in Den Haag heeft een Duitse schipper veroordeeld tot een taakstraf van 171 uur voor een ongeval in 2013 op de Nieuwe Maas waardoor twee doden vielen. In november 2017 had de rechtbank in Rotterdam de man 180 uur taakstraf gegeven. De schipper was tegen die straf in beroep gegaan.

De man voer in oktober 2013 met zijn binnenvaartschip over een motorjacht heen. Van de drie opvarenden op dat jacht, een Zwitsers stel met hun twintigjarige dochter, overleefde alleen de laatste de aanvaring. Het ongeval deed zich voor op de Nieuwe Maas tussen Ridderkerk en Rotterdam.

Het hof oordeelde dat de Duitser niet de voorzichtigheid in acht nam, die van hem als beroepsschipper verwacht had mogen worden toen hij het motorjacht inhaalde. Hij gaf geen geluidssein, paste zijn snelheid niet aan en verzuimde met de marifoon of op een andere manier contact te leggen met de opvarenden van het motorjacht.