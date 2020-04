170 hectare bos en hei Nationaal Park de Meinweg verwoest

De brand in Nationaal Park de Meinweg in Midden-Limburg heeft zo’n 170 hectare bos en hei grotendeels verwoest. De brand is onder controle, maar smeult wel nog na, zei een woordvoerder van de brandweer.

Het nablussen kan nog vele uren in beslag nemen. Opnieuw oplaaien van het vuur is goed mogelijk, gezien de forse bries die er waait, aldus de woordvoerder. Dat gebeurde maandag ook. Nadat de brand rond 13.00 uur was uitgebroken, leek die om 18.00 uur onder controle. Anderhalf uur later laaiden de vlammen als gevolg van vonken van de eerdere brand weer op.

In de vroege dinsdagochtend lieten de hulpdiensten camping het Elfenmeer en manege Venhof ontruimen. Later werd de ontruiming opgeheven en konden mens en dier weer terug.

Een politiehelikopter vliegt boven de Meinweg om eventuele nieuwe brandhaarden tijdig te ontdekken. Ook heeft de brandweer een drone ingezet.

De brand wordt bestreden door tientallen blus- en waterwagens van de Limburgse en Duitse brandweer. Door hun inzet werd voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naburige Duitse naaldwouden.