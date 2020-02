17-jarige loopt flinke steekwonden op in gezicht en arm

Een 17-jarige jongen uit Spijkenisse is zaterdagavond gewond geraakt aan zijn arm en gezicht bij een steekpartij in zijn woonplaats. De politie spreekt van flinke verwondingen. Een 16- en een 18-jarige die zich zelf meldden op het politiebureau in Spijkenisse zijn aangehouden.

Het slachtoffer werd naar eigen zeggen in de buurt van metrostation Heemraadlaan plotseling door enkele personen belaagd en gestoken. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

Korte tijd later meldde het duo zich op het politiebureau. Ze verklaarden betrokken te zijn geweest bij de steekpartij en zitten vast. Gekeken wordt nog of sprake was van een beroving. Het slachtoffer en de twee verdachten kennen elkaar.

Vorige maand bleek dat de Tweede Kamer wil dat het kabinet gaat kijken of het messenverbod kan worden uitgebreid. Aanleiding voor die wens was een aantal recente steekincidenten waarbij tieners waren betrokken. „Steekwapens zijn verboden en de lijst met verboden types #messen moet desnoods worden uitgebreid als het aan de #VVD ligt”, twitterde VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. Onder meer PvdA, SP, CDA, 50PLUS delen deze mening.