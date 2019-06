Een 17-jarige jongen is in Den Haag aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij een steekincident waarbij een 15-jarige jongen ernstig gewond raakte.

Het steekincident vond dinsdagavond plaats in de Fagelstraat in Den Haag. Het slachtoffer moest met verwondingen naar het ziekenhuis, waar hij nog steeds ligt. De verdachte kwam volgens de politie na uitgebreid onderzoek in beeld. Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.