Bij een middelbare school in Spijkenisse is dinsdagochtend een zeventienjarige verdachte aangehouden wegens de bedreiging van een scholiere.

De politie is in de ochtend ter plekke geweest om de omgeving bij het My College te beveiligen. Nu de verdachte is aangehouden, kunnen leerlingen van de school veilig naar huis, aldus de politie. Wel wordt er nog „rijdend toezicht” gehouden.

Over de identiteit van de verdachte zijn door de politie verder geen mededelingen gedaan.