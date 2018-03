Een zeventienjarig meisje is om het leven gekomen als gevolg van een auto-ongeluk in Nuland. Het meisje uit Maren-Kessel zat in de auto bij een achttienjarige jongen uit Nuland. Hij raakte zwaargewond en ligt nog in het ziekenhuis, aldus de politie.

Het ongeval gebeurde op de Kerkdijk, de auto knalde tegen een boom. Wat daar de oorzaak van is geweest, is niet bekend.