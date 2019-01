17 jaar geëist voor moord op ex in Zaandam

Tegen een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is zeventien jaar cel geëist voor de moord op zijn ex-vriendin. De Bulgaarse werd in februari vorig jaar op straat neergestoken en overleed twee weken later op 29-jarige leeftijd.

De verdachte zou meermalen op de vrouw hebben ingestoken. Zij had de relatie beëindigd, maar daar kon hij zich niet bij neerleggen, schetste de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank in Alkmaar. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij met voorbedachten rade en stond hij de Bulgaarse met het mes in de buurt van haar woning op te wachten.

Het slachtoffer werd in de periode voor de steekpartij nog voortdurend lastiggevallen door de verdachte, waardoor ze genoodzaakt was steeds van telefoonnummer te veranderen. De officier sprak van een „gruwelijke” moord.