17 graden in Limburg, record niet gebroken

Het hing erom, maar uiteindelijk bleef het kwik in Maastricht steken op 17 graden en dat was 0,2 graad te weinig om een nieuw weerrecord in de boeken te schrijven.

Normaal is het in Maastricht op 15 februari circa 5 graden, zegt Weeronline. Twee jaar geleden wees de thermometer in de hoofdstad van Lilmburg 17,1 graden aan. Ook in het West-Brabantse Woensdrecht werd het vrijdag 17 graden. Temperaturen die eerder passen bij april, zo stelt Yannick Damen van Weeronline. In De Bilt liep het kwik op naar 14,3 graden.

Officieel was het vrijdag warmetruiendag. Op deze dag is het bedoeling dat de cv een graadje lager wordt gezet en iedereen een warme trui aantrekt om het binnenshuis comfortabel te hebben. Nu had de trui een andere functie. Damen: „Het was heerlijk weer om met warme trui, zonder jas van het voorjaarsachtige weer te genieten.”

Ook de komende dagen blijft het zonnig en zacht, pas na het weekend wordt het kouder.