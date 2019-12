Zo’n 17.000 huishoudens in Sittard en omliggende dorpen hebben dinsdagavond een tijd lang geen stroom gehad. De storing begon om 18.23 uur door het uitvallen van een hoogspanningsstation in Born uitgevallen. De oorzaak daarvan is nog niet bekend.

Om 19.36 uur ging overal het licht weer aan, meldden Enexis en TenneT. Door de stroomstoring waren Sittard, Susteren, Limbricht, Born, Obbicht, Nieuwstadt en Holtum ruim een uur in duisternis gehuld .