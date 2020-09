16 tips over inbraken in brandweerkazernes

De politie heeft zestien tips ontvangen over drie verschillende inbraken bij brandweerkazernes. Uit kazernes in Venlo, Reuvel (Limburg) en Boekelo (Overijssel) werd gereedschap meegenomen die de brandweer gebruikt om levens te redden. Het gaat om een schaar, een spreider en een ram. Het is nog niet zeker of de inbraken iets met elkaar te maken hebben.

In het programma Opsporing Verzocht werd aandacht besteed aan de zaken. De Leidse politie ontving na dezelfde uitzending zeven tips over een steekincident in de stad. Daar werd op 14 augustus een vrouw uit het niets meerdere keren gestoken met een scherp voorwerp.