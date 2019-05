16 tips binnen over doden op Brunssummerheide

In het onderzoek naar de dood van een man en vrouw die dinsdag werden gevonden op de Brunssummerheide in Heerlen heeft de politie 16 tips ontvangen. In het tv-programma Opsporing Verzocht werd dinsdagavond aandacht besteed aan de zaak.

De slachtoffers zijn door geweld om het leven gekomen. De identiteit van de twee is bekend bij de politie, maar details daarover worden niet vrijgegeven in verband met de nabestaanden. Nog niet iedereen is op de hoogte gebracht.

De slachtoffers werden gevonden in een hondenuitlaatgebied aan de Kamperheideweg. Eerst werd, na een melding van een wandelaar, de dode vrouw gevonden. Op korte afstand van de vrouw werd ook een dode man aangetroffen. De politie onderzoekt of er nog andere personen bij de zaak betrokken zijn.

Beide slachtoffers hadden een hond bij zich. De honden bleven ongedeerd.