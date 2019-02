16 maanden cel geëist voor vervoer zoutzuur

Tegen een 46-jarige man uit Sittard is voor de rechtbank in Den Bosch zestien maanden cel geëist, omdat hij is betrapt op het illegale vervoer van honderd jerrycans met in totaal 2500 liter zoutzuur. Volgens het Openbaar Ministerie was de man betrokken bij het vervoer en de productie van synthetische drugs. Hij is al eerder veroordeeld voor het vervoer van chemicaliën.

Volgens de verdachte werd hij afgezet in België, vanwaar hij het busje naar een andere plek moest rijden. Hij kreeg een telefoon mee en zou op de plaats van aankomst in Nederland worden betaald. Hij wil niet zeggen wie hem afzette of zou betalen.

De politie zette het busje na een tip bij Maastricht stil. Het voertuig bleek gestolen en had valse kentekenplaten. Voorin lag een zogeheten jammer, een stoorzender voor mobiel telefoon- en internetverkeer. Die wordt vaak gebruikt om criminele activiteiten te maskeren.

De uitspraak is op 5 maart.