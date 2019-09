16-jarige vast om drugs instelling Boxtel

De politie verdenkt een 16-jarige jongen uit Nieuwegein ervan dat hij drugs heeft geleverd aan jongeren die wonen in een GGZ-instelling in Boxtel. De jongen is maandagmiddag opgepakt. Hij zit nog vast, aldus de politie dinsdag.

Afgelopen weekeinde belandden vijf jongeren, onder wie de verdachte, in het ziekenhuis, vermoedelijk nadat ze xtc-pillen hadden gebruikt. Inmiddels zijn ze allemaal weer uit het ziekenhuis.

Drie van de vijf jongens woonden in de instelling De La Salle. De drugs zijn vermoedelijk meegenomen door de jongen uit Nieuwegein, die bij de instelling op bezoek was.